Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St. Blasien: Auto zerkratzt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Samstag, 04.07.2026, in der Zeit von 18.00 Uhr bis 22:30 Uhr wurde ein Am Kurgarten auf dem Parkplatz beim Kolleg St. Blasien geparktes Auto zerkratzt. Dabei entstand Sachschaden von mindesten 3.000 Euro. Der Polizeiposten St. Blasien hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können. Der Polizeiposten ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07672 92228 0 erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 9340 entgegen.

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