POL-FR: Bötzingen: Zimmerbrand in Mehrfamilienhaus
Freiburg (ots)
Am Montag, 06.07.2026, gegen 12:50 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Hebelstraße in Bötzingen zu einem Brand in einer Wohnung.
Die Freiwillige Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.
Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte eine unbeaufsichtigte Kerze die Brandursache gewesen sein.
Die weiteren Ermittlungen dauern an.
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