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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Motorradfahrer auf Probefahrt von Kreisstraße abgekommen - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Montag, 06.07.2026, gegen 15.35 Uhr, kam ein 40-jähriger Mann bei einer Probefahrt mit einem Motorrad von der Kreisstraße ab.

Er befuhr die Kreisstraße 6345 von Tannenkirch kommend talwärts in Richtung Riedlingen, als er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und nach etwa 25 Meter an einer Böschung zum Liegen kam. Mit schweren Verletzungen wurde der 40-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in Unispital nach Basel verflogen. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 7.500 Euro geschätzt.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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