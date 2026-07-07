POL-FR: Lörrach: Kellerabteil in der Eduard-Kaiser-Straße aufgebrochen
Freiburg (ots)
In dem Zeitraum zwischen Freitag, 03.07.2026, 14.45 Uhr bis Montag, 06.07.2026, 13.00 Uhr, versuchte eine unbekannte Täterschaft eine Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Eduard-Kaiser-Straße aufzuhebeln. Im weiteren Verlauf gelangte die Täterschaft vermutlich über ein sich öffnendes Tor einer Tiefgarage und die angrenzenden Brandschutztüren in das Mehrfamilienhaus. Im Keller wurde ein Kellerabteil gewaltsam geöffnet. Nach Sachlage wurde aus dem Abteil nichts entwendet.
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