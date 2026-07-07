POL-FR: Lörrach: Kellerabteil in der Eduard-Kaiser-Straße aufgebrochen

Freiburg (ots) - Am Montag, 06.07.2026, in dem Zeitraum zwischen 03.00 Uhr bis 05.20 Uhr, gelangte eine unbekannte Täterschaft gewaltsam über ein Fenster in eine Gaststätte in der Basler Straße in Stetten. In der Gaststätte wurden zwei Geldspielautomaten aufgebrochen und aus diesen das Bargeld entwendet. Der Diebstahlschaden und der Sachschaden können noch nicht ...

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