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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Kellerabteil in der Eduard-Kaiser-Straße aufgebrochen

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Freitag, 03.07.2026, 14.45 Uhr bis Montag, 06.07.2026, 13.00 Uhr, versuchte eine unbekannte Täterschaft eine Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Eduard-Kaiser-Straße aufzuhebeln. Im weiteren Verlauf gelangte die Täterschaft vermutlich über ein sich öffnendes Tor einer Tiefgarage und die angrenzenden Brandschutztüren in das Mehrfamilienhaus. Im Keller wurde ein Kellerabteil gewaltsam geöffnet. Nach Sachlage wurde aus dem Abteil nichts entwendet.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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