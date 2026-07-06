PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Mutmaßlich alkoholisierter Pkw-Fahrer kommt von Bundesstraße ab

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 05.07.2026, gegen 00.05 Uhr, kam ein 19-jähriger Mann mit seinem Pkw von der Bundesstraße 34 ab und kollidierte mit einer Schutzplanke sowie einer Straßenlaterne.

Er befuhr die Bundesstraße von Rheinfelden kommend in Richtung Schwörstadt, als er zwischen Beuggen und Riedmatt mit seinem Pkw von der Fahrbahn abkam. Der Pkw kollidierte mit der rechten Schutzplanke und im Anschluss mit einer Straßenlaterne. Der 19-Jährige musste von der Feuerwehr aus dem Pkw befreit werden. Er wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Dort folgte zudem auch eine Blutentnahme, da ein Alkoholvortest ein Ergebnis von über 1,5 Promille ergab. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Eine Schadenshöhe ist hier nicht bekannt. Neben dem Rettungsdienst, der Feuerwehr und der Polizei war auch die Straßenmeisterei im Einsatz.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 06.07.2026 – 15:25

    POL-FR: Rheinfelden: Diebstahl von Baumaterial von Baustelle

    Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Donnerstag, 02.07.2026, bis Freitagmorgen, 03.07.2026, brach eine unbekannte Täterschaft ein Schloss auf, um in den umzäunten Bereich einer Baustelle in der Güterstraße / Einmündung Schillerstraße zu gelangen. In der Folge entwendete die unbekannte Täterschaft eine noch nicht bekannte Stückzahl von Farbeimern und Gebinde mit Reibeputz. Die Eimer und die Gebinde befanden ...

    mehr
  • 06.07.2026 – 15:22

    POL-FR: Schliengen: Böschungsbrand und Flächenbrand neben einem Wohnhaus

    Freiburg (ots) - Am Sonntag, 05.07.2026, gegen 23.30 Uhr, wurden per Notruf zwei Böschungsbrände auf einem Grundstück sowie ein Flächenbrand neben einem Wohnhaus in der Schwarzwaldstraße mitgeteilt. Die Brände konnten von der Feuerwehr rasch abgelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. Aufgrund der Gesamtumstände kann eine absichtliche Inbrandsetzung nicht ...

    mehr
  • 06.07.2026 – 15:21

    POL-FR: Efringen-Kirchen: Brand in einer Metalltonne breitet sich zu kleinem Flächenbrand aus

    Freiburg (ots) - Am Sonntag, 05.07.2026, gegen 16.35 Uhr, wurde der Feuerwehr eine brennende Metalltonne, in welcher sich Grünschnitt befand, in der "Hinzge" mitgeteilt. Durch die rasante Ausweitung der Flammen habe sich schon ein kleiner Flächenbrand entwickelt. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch ablöschen. Die Größe des Flächenbrandes wird auf etwa 20 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren