Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Mutmaßlich alkoholisierter Pkw-Fahrer kommt von Bundesstraße ab

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 05.07.2026, gegen 00.05 Uhr, kam ein 19-jähriger Mann mit seinem Pkw von der Bundesstraße 34 ab und kollidierte mit einer Schutzplanke sowie einer Straßenlaterne.

Er befuhr die Bundesstraße von Rheinfelden kommend in Richtung Schwörstadt, als er zwischen Beuggen und Riedmatt mit seinem Pkw von der Fahrbahn abkam. Der Pkw kollidierte mit der rechten Schutzplanke und im Anschluss mit einer Straßenlaterne. Der 19-Jährige musste von der Feuerwehr aus dem Pkw befreit werden. Er wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Dort folgte zudem auch eine Blutentnahme, da ein Alkoholvortest ein Ergebnis von über 1,5 Promille ergab. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Eine Schadenshöhe ist hier nicht bekannt. Neben dem Rettungsdienst, der Feuerwehr und der Polizei war auch die Straßenmeisterei im Einsatz.

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