Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Diebstahl von Baumaterial von Baustelle

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Donnerstag, 02.07.2026, bis Freitagmorgen, 03.07.2026, brach eine unbekannte Täterschaft ein Schloss auf, um in den umzäunten Bereich einer Baustelle in der Güterstraße / Einmündung Schillerstraße zu gelangen. In der Folge entwendete die unbekannte Täterschaft eine noch nicht bekannte Stückzahl von Farbeimern und Gebinde mit Reibeputz. Die Eimer und die Gebinde befanden sich auf Paletten. Die Paletten wurden zurückgelassen. Der Diebstahlschaden wird auf etwa 5.000 bis 6.000 Euro geschätzt. Zum Abtransport des Diebesgutes dürfte ein Fahrzeug benutzt worden sein.

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