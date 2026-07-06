Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Brand in einer Metalltonne breitet sich zu kleinem Flächenbrand aus

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 05.07.2026, gegen 16.35 Uhr, wurde der Feuerwehr eine brennende Metalltonne, in welcher sich Grünschnitt befand, in der "Hinzge" mitgeteilt. Durch die rasante Ausweitung der Flammen habe sich schon ein kleiner Flächenbrand entwickelt. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch ablöschen. Die Größe des Flächenbrandes wird auf etwa 20 Quadratmeter geschätzt. Es wurde niemand verletzt. Die Brandursache konnte bislang nicht geklärt werden.

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