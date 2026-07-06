POL-FR: Binzen: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus
Freiburg (ots)
In dem Zeitraum zwischen Freitag, 03.07.2026, 23.00 Uhr bis Samstag, 04.07.2026, 09.00 Uhr, versuchte eine unbekannte Täterschaft eine Eingangstür eines Mehrfamilienhauses im Kanderweg aufzuhebeln. Augenscheinlich gelang es der Täterschaft nicht die Eingangstür zu öffnen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts aus dem Haus entwendet. Zielrichtung der Täterschaft dürfte die Entwendung von Fahrrädern aus Keller gewesen sein.
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