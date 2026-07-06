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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Binzen: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Freitag, 03.07.2026, 23.00 Uhr bis Samstag, 04.07.2026, 09.00 Uhr, versuchte eine unbekannte Täterschaft eine Eingangstür eines Mehrfamilienhauses im Kanderweg aufzuhebeln. Augenscheinlich gelang es der Täterschaft nicht die Eingangstür zu öffnen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts aus dem Haus entwendet. Zielrichtung der Täterschaft dürfte die Entwendung von Fahrrädern aus Keller gewesen sein.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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