POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch in Gaststätte - Zielrichtung Spielautomaten

Freiburg (ots) - Am Freitag, 03.07.2026, gegen 17.30 Uhr, versuchten zwei unbekannte junge Männer auf der Dreiländerbrücke während sie an einem eine 80-jährigen Fußgänger vorbeifuhren, diesem seine Geldbörse aus der hinteren Hosentasche zu entwenden. Der 80-Jährige spürte den Griff an die Hosentasche und konnte sich wegdrehen. Es kam zu keiner Wegnahme der Geldbörse. Die beiden Unbekannten flüchteten mit ihrem ...

mehr