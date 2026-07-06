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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch in Gaststätte - Zielrichtung Spielautomaten

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 05.07.2026, kurz vor 03.00 Uhr, verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft über ein Fenster gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten einer Gaststätte in der Heldelinger Straße in Haltingen. Im Gebäude versuchte die unbekannte Täterschaft Spielautomaten aufzubrechen, was augenscheinlich nicht gelang.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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