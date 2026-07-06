Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Versuchter Taschendiebstahl mit Motorroller

Freiburg (ots)

Am Freitag, 03.07.2026, gegen 17.30 Uhr, versuchten zwei unbekannte junge Männer auf der Dreiländerbrücke während sie an einem eine 80-jährigen Fußgänger vorbeifuhren, diesem seine Geldbörse aus der hinteren Hosentasche zu entwenden. Der 80-Jährige spürte den Griff an die Hosentasche und konnte sich wegdrehen. Es kam zu keiner Wegnahme der Geldbörse. Die beiden Unbekannten flüchteten mit ihrem Kleinkraftrad-Roller in Richtung Weil am Rhein.

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