Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Mehrere Fahrraddiebstähle und Einbrüche in Keller

Freiburg (ots)

In den letzten Tagen häuften sich die Einbrüche in Keller und Diebstähle von Fahrrädern im Stadtgebiet von Weil am Rhein. In dem Zeitraum zwischen Mittwoch, 01.07.2026, 20.00 Uhr bis Donnerstag, 02.07.2026, 13.00 Uhr, versuchte eine unbekannte Täterschaft eine Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Turnstraße in Haltingen aufzuhebeln. Nach Sachlage gelangte die Täterschaft nicht in das Haus beziehungsweise in den Keller. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden an der Hauseingangstür wird auf etwa 1.000 Euro beziffert. Am Mittwoch, 01.07.2026, in dem Zeitraum zwischen 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr, gelangte eine unbekannte Täterschaft auf hier nicht bekannte Art und Weise in eine Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Tullastraße in Friedlingen. Aus einem Fahrradabstellraum wurden zwei ältere, verschlossene Damenfahrräder entwendet. Der Diebstahlschaden wird auf wenige Hundert Euro geschätzt. Am Donnerstag, 02.07.2026, gegen 14.20 Uhr, nahm ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Alemannenweg in Haltingen Geräusche wahr. Der Bewohner vermutete einen Einbruch, zumal letzte Woche bereits in das Nachbarhaus eingebrochen wurde. Mit mehreren Polizeistreifen wurde die Örtlichkeit aufgesucht. Tatsächlich versuchte eine unbekannte Täterschaft die Hauseingangstür aufzuhebeln. Nach Sachlage gelangte die Täterschaft nicht in das Haus. Eine Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg. Am Freitag, 03.07.2026, in dem Zeitraum zwischen 19.45 Uhr bis 20.30 Uhr, entwendete eine unbekannte Täterschaft ein verschlossenes Pedelec der Marke Cube. Das Pedelec stand an einem großen Einkaufscenter in der Hauptstraße in Friedlingen. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 2.800 Euro. Am Sonntag, 05.07.2026, in dem Zeitraum zwischen 16.45 Uhr bis 19.15 Uhr, wurde ein verschlossenes Mountainbike der Marke Specialized entwendet. Das Mountainbike stand in der Dr. Peter-Willmann-Allee an der Zufahrt zum Schwimmbad. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 650 Euro.

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