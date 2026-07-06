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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Mehrere Fahrraddiebstähle und Einbrüche in Keller

Freiburg (ots)

In den letzten Tagen häuften sich die Einbrüche in Keller und 
Diebstähle von Fahrrädern im Stadtgebiet von Weil am Rhein.

In dem Zeitraum zwischen Mittwoch, 01.07.2026, 20.00 Uhr bis 
Donnerstag, 02.07.2026, 13.00 Uhr, versuchte eine unbekannte 
Täterschaft eine Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der 
Turnstraße in Haltingen aufzuhebeln. Nach Sachlage gelangte die 
Täterschaft nicht in das Haus beziehungsweise in den Keller. Nach 
derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der entstandene 
Sachschaden an der Hauseingangstür wird auf etwa 1.000 Euro 
beziffert. 

Am Mittwoch, 01.07.2026, in dem Zeitraum zwischen 14.00 Uhr bis 18.00
Uhr, gelangte eine unbekannte Täterschaft auf hier nicht bekannte Art
und Weise in eine Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der 
Tullastraße in Friedlingen. Aus einem Fahrradabstellraum wurden zwei 
ältere, verschlossene Damenfahrräder entwendet. Der Diebstahlschaden 
wird auf wenige Hundert Euro geschätzt.

Am Donnerstag, 02.07.2026, gegen 14.20 Uhr, nahm ein Bewohner eines 
Mehrfamilienhauses im Alemannenweg in Haltingen Geräusche wahr. Der 
Bewohner vermutete einen Einbruch, zumal letzte Woche bereits in das 
Nachbarhaus eingebrochen wurde. Mit mehreren Polizeistreifen wurde 
die Örtlichkeit aufgesucht. Tatsächlich versuchte eine unbekannte 
Täterschaft die Hauseingangstür aufzuhebeln. Nach Sachlage gelangte 
die Täterschaft nicht in das Haus. Eine Nahbereichsfahndung verlief 
ohne Erfolg.

Am Freitag, 03.07.2026, in dem Zeitraum zwischen 19.45 Uhr bis 20.30 
Uhr, entwendete eine unbekannte Täterschaft ein verschlossenes 
Pedelec der Marke Cube. Das Pedelec stand an einem großen 
Einkaufscenter in der Hauptstraße in Friedlingen. Der 
Diebstahlschaden beträgt etwa 2.800 Euro.

Am Sonntag, 05.07.2026, in dem Zeitraum zwischen 16.45 Uhr bis 19.15 
Uhr, wurde ein verschlossenes Mountainbike der Marke Specialized 
entwendet. Das Mountainbike stand in der Dr. Peter-Willmann-Allee an 
der Zufahrt zum Schwimmbad. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 650 
Euro.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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