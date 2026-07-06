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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Mutmaßlich stark alkoholisierter Pkw-Fahrer bei Ausreise kontrolliert

Freiburg (ots)

Am Freitag, 03.07.2026, gegen 16.30 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei am Grenzübergang Friedlingen einen 50-jährigen Pkw-Fahrer, welcher in die Schweiz ausreisen wollte. Ein durchgeführter Alkoholvortest ergab ein Ergebnis von über 2,5 Promille. Der 50-Jährige wurde der Landespolizei übergeben. Im Krankenhaus folgte eine Blutentnahme. Der Führerschein des 50-Jährigen wurde sichergestellt.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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