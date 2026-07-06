POL-FR: Weil am Rhein: Mutmaßlich stark alkoholisierter Pkw-Fahrer bei Ausreise kontrolliert

Freiburg (ots) - Am Freitag, 03.07.2026, gegen 21.30 Uhr, bemerkte eine Geschädigte den Diebstahl von zwei ihrer Fahrrädern. Nach Sachlage verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft auf hier nicht bekannte Art und Weise Zutritt in ein Mehrfamilienhaus in der Rebgasse. Die Täterschaft begab sich in den Keller und brach ein Kellerabteil auf. Aus dem Kellerabteil ...

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