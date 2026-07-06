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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Steinen: Pkw kollidiert auf Landstraße zweimal mit Schutzplanke

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 05.07.2026, kurz vor 19.30 Uhr, verlor ein Fahrer die Kontrolle über seinen Pkw und kollidierte auf der Landstraße 135 in der Folge zweimal mit der Schutzplanke. Der 24-jähriger Fahrer befuhr die Landstraße von Schlächtenhaus kommend in Richtung Steinen, als er in einer Kurve die Kontrolle über den Pkw verlor. Der Pkw schleuderte über die Fahrbahn, kollidierte mit der linken Schutzplanke, drehte sich und kollidierte abermals mit der linken Schutzplanke. Der Pkw kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Es wurde niemand verletzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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