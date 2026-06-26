Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Schweinheim: 84-jähriger Mann vermisst - Polizei sucht nach Manfred K.

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei sucht derzeit nach dem 84-jährigen Manfred K., der seit Freitagmorgen (26.06.2026) aus einem Rehazentrum im Stadtbezirk Bad Godesberg abgängig ist.

Der Vermisste wurde zuletzt gegen 06:30 Uhr beim Verlassen der Einrichtung an der Waldstraße in Schweinheim mit Gehrichtung Bad Godesberg gesehen. Von der Polizei eingeleitete Suchmaßnahmen blieben bislang erfolglos. Derzeit liegen keine Anhaltspunkte für seinen aktuellen Aufenthaltsort vor. Da eine Gefährdung oder hilflose Lage auch aufgrund der Witterungsbedingungen nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Manfred K. wird wie folgend beschrieben:

Etwa 1,80 m groß - schlanke Statur - weißgraue Haare - sprachlich eingeschränkt - keine Informationen zur Bekleidung.

Ein Foto des Vermissten ist unter https://polizei.nrw/fahndung/208030 im Fahndungsportal der Polizei NRW abrufbar.

Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder dem Notruf 110 bei der Polizei zu melden.

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