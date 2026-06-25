Polizei Bonn

POL-BN: Weitere Festnahmen nach Aushebung eines Drogenlabors in Bonn-Dransdorf - 45-jähriger mutmaßlicher Drahtzieher in Untersuchungshaft

Bonn (ots)

Im August 2024 hatte die Bonner Polizei ein Drogenlabor in einem Gebäude in Bonn-Dransdorf entdeckt und ausgehoben. In dem bunkerähnlichen Komplex wurden seinerzeit etwa 75.000 Liter chemischen Substanzen sowie Apparaturen vorgefunden, die zur Herstellung synthetischer Drogen verwendet wurden. Auf dem Grundstück sind damals fünf aus Georgien stammende Männer im Alter von 24 bis 31 Jahren angetroffen und zunächst vorläufig festgenommen worden (siehe Pressemeldung vom 09.08.2024: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5840204).

Nach der Aufnahme kriminalpolizeilicher Ermittlungen einer Ermittlungsgruppe (EG) beim zuständigen Kriminalkommissariat 25 der Bonner Polizei, die in enger Abstimmung mit der Bonner Staatsanwaltschaft geführt wurden, wurden die Männer aus Ermangelung an Haftgründen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Im Zuge der intensiven Ermittlungen der EG konnte dann im September 2024 ein 66-Jähriger Mann festgenommen werden, der im August 2025 vor dem Bonner Landgericht, unter anderem wegen Beihilfe zum Handel mit Drogen in nicht geringer Menge, zu einer Haftstraße von zweieinhalb Jahren verurteilt worden war. Das Urteil besitzt allerdings noch keine Rechtskraft.

Ein 46-jähriger weiterer Tatbeteiligter konnte im Juli 2025 festgenommen werden. Der gegen ihn von der Bonner Staatsanwaltschaft erwirkte Untersuchungshaftbefehl wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

In Berlin wurde zuletzt am 26.05.2026 ein 41-jähriger Tatverdächtiger festgenommen, der sich mittlerweile in Untersuchungshaft befindet.

Am vergangenen Dienstag (23.06.2026) gelang im Raum Aachen die Festnahme eines 45-Jährigen, der als mutmaßlicher Drahtzieher in dem Tatkomplex gilt. Ein Haftrichter verkündete ihm am Mittwoch (24.06.2026) den für ihn erwirkten Untersuchungshaftbefehl.

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