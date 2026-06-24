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Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Oberkassel: Verdacht eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens - Polizei stellt Führerschein von 35-jährigem Motorradfahrer sicher

Bonn (ots)

Am Dienstagabend (23.06.2026) stellte eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Ramersdorf den Führerschein eines Motorradfahrers sicher, der zuvor durch extreme Geschwindigkeitsüberschreitungen aufgefallen war.

Gegen 20:30 Uhr bemerkten die Beamten den Kradfahrer, der mit stark überhöhter Geschwindigkeit die Auffahrt "Grüner Weg" auf die Bundesstraße 42 in Fahrtrichtung Bonn befuhr. Die Polizisten folgten dem Fahrzeug, das auch durchgezogenen Linien überfuhr, verloren es aufgrund der extremen Beschleunigung des Motorrades aber bereits nach kurzer Zeit aus dem Blickfeld. Trotz der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h konnte der Sichtkontakt erst auf der Zubringerspur zur Autobahn 562 wiederhergestellt werden. Auch hier beschleunigte der Mann und überschritt das dortige Tempolimit abermals deutlich.

Kurz vor der Ausfahrt "Rheinaue" überholten die Beamten das Motorrad und führten auf der Petra-Kelly-Allee eine Verkehrskontrolle durch. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft stellten die Einsatzkräfte vor Ort den Führerschein des uneinsichtigen 35-Jährigen sicher. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens.

Um derartigen rücksichtslosen Fahrmanövern strafrechtlich wirksam begegnen zu können, stehen seit mehreren Jahren auch sogenannte "Alleinrennen" unter Strafe, bei denen Fahrer grob verkehrswidrig handeln, um mit maximaler Geschwindigkeit die Grenzen ihres Fahrzeugs auszutesten. Die weiteren Ermittlungen hat das Verkehrskommissariat 4 der Kölner Polizei übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
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Telefon: 0228 - 1510-20 bis 23
Fax: 0228-151202
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Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

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