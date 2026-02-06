PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Schwerverletzten

Marzhausen (ots)

Am Freitag, 06.02.26, gegen 06:30 Uhr, ereignete sich auf der B 414, im Bereich des Bahnüberganges Marzhausen, ein Verkehrsunfall mit verletzten Personen. Den Unfallermittlungen zufolge befuhr ein 72jähriger mit seinem PKW die B 414 aus Richtung Hachenburg kommend in Richtung Kroppach. In Höhe des Bahnüberganges Marzhausen kam der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Nachfolgend überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die Insassen konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Der Fahrer sowie seine Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen und wurden einem naheliegenden Krankenhaus zugeführt. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu kurzzeitigen Beeinträchtigungen des Verkehrs. Die Verkehrsregelung erfolgte vor Ort durch die Polizei. Im Einsatz waren auch die Straßenmeisterei, DRK, Abschleppdienst sowie die Deutsche Bahn. Der gesamte Sachschaden beläuft sich auf einen Betrag im unteren fünfstelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

  • 05.02.2026 – 05:37

    POL-PDMT: Bad Ems - Wasserrohrbruch in der Badhausstraße

    Bad Ems (ots) - In der heutigen Nacht kam es gegen 03:05 Uhr zu einem Wasserrohrbruch in der Badhausstraße, Bad Ems. In Folge der Leckage sowie der erforderlichen Maßnahmen seitens der Verbandsgemeindewerke Bad Ems-Nassau kommt es zu Beeinträchtigungen der Wasserversorgung im Bereich der Badhausstraße sowie der Alexanderstraße. Ebenso ist mit einer geänderten ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 18:03

    POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht in der Koblenzer Straße

    Hachenburg (ots) - Heute zwischen 14:05 - 14:15 Uhr kam es auf dem Parkplatz des LIDL-Marktes in der Koblenzer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte stellte in diesem Zusammenhang nach seinem Einkauf einen frischen Sachschaden an seinem PKW fest. Bislang liegen keine Hinweise auf den Verursacher vor. Beschädigt wurde ein grauer Mercedes-Benz an dessen hinterer, linken Fahrzeugtür. Das beschädigte ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 13:22

    POL-PDMT: Diez. Fahrer unter Drogeneinfluss

    Diez (ots) - Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldete der Polizeiinspektion Diez am Montag, den 02. Februar, gegen 07:10 Uhr einen sehr auffällig fahrenden Lieferwagen auf der Landesstraße 318 zwischen Hambach und Aull. Beamte der Polizei Diez konnten das besagte Fahrzeug kurz darauf in der Schaumburger Straße in Diez anhalten und einer Kontrolle unterziehen. Hierbei konnten bei dem Fahrer, einem 29-jährigen Mann ...

    mehr
