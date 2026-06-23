Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Nordstadt: Trauermarsch in der Maxstraße - Gedenken an Imam Hussain

Bonn (ots)

Für Mittwoch, den 24.06.2026, hat ein Indisch-Pakistanischer Kulturverein für die Zeit von 15:00 Uhr bis 18:30 Uhr in der Bonner Altstadt eine Trauerdemonstration anlässlich des Todestages des Imam Hussain angemeldet.

Nach Angaben des Veranstalters werden rund 150 Teilnehmer in der Maxstraße (zwischen Heerstraße und Jan-Loh-Platz) mit nackten Oberkörpern Trauerlieder singen und sich mit den flachen Händen auf die Brust schlagen.

Es kann zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Die Polizei wird die Versammlung begleiten.

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