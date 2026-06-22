Polizei Bonn

POL-BN: Swisttal: 84-Jähriger nach Alleinunfall verstorben - Meldung -2-

Swisttal (ots)

Am 15.06.2026 hatte ein 84-jähriger Autofahrer bei einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der B 56 zwischen Swisttal-Buschhoven und -Miel schwerste Verletzungen davongetragen (siehe Pressemeldung vom 16.06.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6295425).

Am Freitag (19.06.2026) verstarb der Mann in einem Krankenhaus.

Die Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen führt das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell