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Polizei Bonn

POL-BN: Swisttal: 84-Jähriger bei Alleinunfall schwerstverletzt - Zeugen gesucht

Swisttal (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Montagabend (15.06.2026) gegen 17:40 Uhr auf der B 56 zwischen Swisttal-Buschhoven und -Miel.

Zur Unfallzeit befuhr ein 84-jähriger Autofahrer die B 56 aus Buschhoven kommend in Richtung Miel. Auf der Höhe eines Waldstücks kam er nach derzeitigem Ermittlungsstand aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 84-Jährige erlitt dabei schwerste Verletzungen. Eine Zeugin, die akustisch auf den Verkehrsunfall aufmerksam geworden war, befreite den Senior aus dem Pkw, als dieser in Brand geriet. Ein Rettungswagen brachte ihn nach erfolgter Erstversorgung vor Ort zur weiteren intensivmedizinischen Betreuung in eine Klinik.

Für die Dauer der Unfallaufnahme, zu der auch ein speziell geschultes Unfallaufnahmeteam hinzugezogen wurde, kam es an der Unfallstelle zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei übernimmt die weiteren Ermittlungen. Wer den Unfall beobachtet hat oder Angaben zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich unter 0228 15-0 oder per E-Mail unter VK2.Bonn@polizei.nrw.de bei den Ermittlern zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-21
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

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Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

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