Polizei Bonn

POL-BN: Fahndungsrücknahme: Jugendliche nach Körperverletzungsdelikt identifiziert

Bonn (ots)

Nach einem Körperverletzungsdelikt hatte die Bonner Polizei am 17.06.2026 auf richterlichen Beschluss ein Foto von mehreren bis dahin unbekannten Jugendlichen veröffentlicht. Sie sollen am 07.03.2026 einen 60-jährigen Mann in der Bonner Sternstraße mit Tritten und Schlägen attackiert und verletzt haben (siehe dazu auch unsere Meldung vom 17.06.2026, 10:34 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6296132).

Die Tatverdächtigen konnten auf der Grundlage mehrerer Hinweise aus der Bevölkerung zwischenzeitlich identifiziert werden. Es handelt es sich um vier Jugendliche (14, 15, 16, 16) aus dem Rhein-Sieg-Kreis. Am Freitag (19.06.2026) wurden drei der vier Jugendlichen von den Ermittlern des Kriminalkommissariats 14 der Bonner Polizei in der Schule angetroffen und im Anschluss erkennungsdienstlich behandelt und vernommen. Die Ermittlungen gegen alle vier Tatverdächtigen dauern weiter an. Die weitere Veröffentlichung des Fotos in den Medien ist hinfällig geworden.

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