Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Polizei bittet nach gefährlicher Körperverletzung um Hinweise zu unbekannten Jugendlichen

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei fahndet mit einem Foto nach vier bislang unbekannten Jugendlichen, die am 07.03.2026 einen 60-jährigen Mann in der Bonner Sternstraße mit Tritten und Schlägen attackiert haben sollen.

Zur Tatzeit gegen 16:30 Uhr geriet der Geschädigte mit den Tatverdächtigen zunächst in einen verbalen Streit. Grund hierfür war, dass die Jugendlichen fortlaufend den Hund des Geschädigten provozierten. Als der 60-Jährige die Jugendlichen zur Ordnung ermahnte, soll ihn einer der Tatverdächtigen unvermittelt ins Gesicht geschlagen haben. Auch die drei weiteren Tatverdächtigen sollen den Mann in der Folge mit Schlägen und Tritten angegriffen haben. Anschließend flüchteten die unbekannten Tatverdächtigen in Richtung des Marktplatzes vom Tatort.

Da die weiteren Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung der Tatverdächtigen geführt haben, wird nun auf richterlichen Beschluss ein Foto der Jugendlichen veröffentlicht. Dieses ist im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/206832 abrufbar.

Wer Angaben zur Identität der Verdächtigen oder weitere Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail unter KK14.Bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

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