Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Beuel: 31-jähriger Mann vermisst - Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort von Jonas R.

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach dem 31-jährigen Jonas R. aus Bonn-Beuel. Der Vermisste hatte zuletzt am 26.12.2025 Kontakt zu Familienangehörigen, die den 31-Jährigen am 10.01.2026 vermisst meldeten.

Bislang ergaben sich jedoch keine weiteren Hinweise zu möglichen Kontakten, Anlaufstellen oder dem aktuellen Aufenthaltsort des Vermissten, der mit einer psychischen Erkrankung lebt.

Jonas R. wird wie folgend beschrieben: Etwa 1,90 m groß - kräftige Statur - kinnlanges, braunes Haar - Brille.

Fotos des Vermissten sind unter https://polizei.nrw/fahndung/206777 im Fahndungsportal der Polizei NRW abrufbar.

Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder dem Notruf 110 bei der Polizei zu melden.

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