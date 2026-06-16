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Polizei Bonn

POL-BN: Terminhinweis: Polizei-Mobil in Bonn-Endenich - Kriminalpolizei berät vor Ort -

Bonn (ots)

Am Freitag, den 19. Juni 2026, lädt die Bonner Polizei zu einer Beratung vor Ort nach Bonn-Endenich ein. Das Polizei-Mobil steht in der Zeit von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr auf dem Parkplatz am Bauhaus in Bonn-Endenich und bietet die Möglichkeit, sich zum Thema Einbruchsschutz und anderen wichtigen Anliegen zu informieren. Die Berater und Beraterinnen des Kriminalkommissariats für Kriminalprävention und Opferschutz gerne für Fragen und Tipps zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-20 bis 23
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

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