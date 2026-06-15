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Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Vilich: Unbekannter Radfahrer flüchtete vom Unfallort - Verkehrskommissariat bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei bittet um Hinweise zu einem flüchtigen Fahrradfahrer nach einem Verkehrsunfall am vergangenen Samstag (13.06.2026) in Bonn-Vilich.

Zur Unfallzeit gegen 08:05 Uhr befuhr eine 63-jährige Fahrradfahrerin die Gerhardstraße in Fahrtrichtung der dortigen Unterführung. Ihr entgegen kam ein bislang unbekannter Radfahrer, mit dem die Frau zusammenstieß. Dadurch stürzte die 63-Jährige und verletzte sich. Der Fahrradfahrer, der auf dem Lenker eine Wasserkiste transportierte, setze seine Fahrt in Richtung Friedhof fort. Er kann wie folgt beschrieben werden:

   - Etwa 25 Jahre alt, dunkle und lockige Haare, trug 
     magentafarbenes Trikot

Zeugenhinweise zu dem bislang unbekannten Radfahrer nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an vk1.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 151023
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

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Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

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