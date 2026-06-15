Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Vilich: Unbekannter Radfahrer flüchtete vom Unfallort - Verkehrskommissariat bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei bittet um Hinweise zu einem flüchtigen Fahrradfahrer nach einem Verkehrsunfall am vergangenen Samstag (13.06.2026) in Bonn-Vilich.

Zur Unfallzeit gegen 08:05 Uhr befuhr eine 63-jährige Fahrradfahrerin die Gerhardstraße in Fahrtrichtung der dortigen Unterführung. Ihr entgegen kam ein bislang unbekannter Radfahrer, mit dem die Frau zusammenstieß. Dadurch stürzte die 63-Jährige und verletzte sich. Der Fahrradfahrer, der auf dem Lenker eine Wasserkiste transportierte, setze seine Fahrt in Richtung Friedhof fort. Er kann wie folgt beschrieben werden:

- Etwa 25 Jahre alt, dunkle und lockige Haare, trug magentafarbenes Trikot

Zeugenhinweise zu dem bislang unbekannten Radfahrer nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an vk1.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

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