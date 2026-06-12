Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Oberkassel: Einbruch in Einfamilienhaus - Kriminalpolizei ermittelt

Bonn (ots)

Unbekannte Täter sind am Donnerstagnachmittag (11.06.2026) in ein Einfamilienhaus im Rauchlochweg in Bonn-Oberkassel eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen verließen die Bewohner zwischen 14:00 Uhr und 17:00 Uhr ihr Haus. In diesem Zeitraum verschafften sich die Einbrecher offenbar über das gewaltsame Aufhebeln der Terrassentür Zutritt zum Gebäude. Im Inneren durchsuchten die Täter die Schränke im Schlafzimmer. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Ob und welche Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Das Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an kk13.bonn@polizei.nrw.de

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