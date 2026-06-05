Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Verkehrsunfallflucht, Brand

Hohenlohekreis (ots)

Niedernhall: BMW flüchtet nach Unfall mit Fahrradfahrer - Zeugen gesucht

Mit Verletzungen und einem beschädigten Rennrad blieb ein 46-Jähriger am Donnerstag nach einem Unfall in Niedernhall zurück - ein schwarzer BMW flüchtete. Der Rennrad-Fahrer war gegen 13:15 Uhr auf der Kochertalstraße in Richtung Niedernhall unterwegs. Als er bei Grün die Kreuzung geradeaus passieren wollte, bog der BMW-Lenker nach rechts ab, ohne zu blinken. Der 46-Jährige konnte einen Zusammenstoß mit dem Fahrzeugheck nicht mehr verhindern und kollidierte mit diesem. Daraufhin flüchtete der schwarze BMW-Kombi mit KÜN-Kennzeichen, der mit zwei männlichen Personen besetzt war, in Richtung Brückenwiesenweg. Im Rahmen der Fahndung konnte ein entsprechendes Fahrzeug angetroffen und die Insassen kontrolliert werden. Der Fahrradfahrer erlitt leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Zeugen, insbesondere ein PKW -Lenker, der vor dem BMW fuhr, die Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Öhringen: Drei Leichtverletzte nach Brand

Vermutlich bei der Zubereitung von Essen auf einem Herd kam es am Donnerstag zum Brand in der Küche einer Jugendhilfeeinrichtung in Öhringen in der Jahnstraße. Das Feuer entstand gegen 14:15 Uhr und griff von einer Pfanne beim Löschversuch durch die anwesenden Bewohner auf das Mobiliar über. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand löschen. Nach ersten Erkenntnissen entstand Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Die drei Personen im Alter von 16, 17 und 18 Jahren wurden mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus gebracht.

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