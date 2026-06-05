Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Gefährdung, Unfallflucht, Körperverletzung, Unfälle, Containeraufbrüche

Stadt- und Landkreis Heilbronn (ots)

Gemmingen: Durch Fahrer gefährdet?

Das Polizeirevier Eppingen sucht Zeugen, nachdem ein 25-jähriger BMW-Lenker am 24. Mai mehrere Personen geschädigt haben soll. Der Mann war zwischen 18:30 Uhr und 19 Uhr auf der Bundesstraße 293 von Heilbronn in Richtung Eppingen unterwegs. Er fuhr nach Zeugenangaben trotz Gegenverkehr mehrmals auf die Gegenfahrbahn. Personen die durch das Verhalten des BMW-Lenkers gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 beim Polizeirevier Eppingen zu melden.

Neckarsulm: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker zwischen Donnerstag und Freitag einen geparkten BMW 116d in Neckarsulm. Das Fahrzeug stand zwischen 12:30 Uhr am Donnerstag und 3 Uhr am Freitag auf dem Parkplatz eines Autohauses in der Werner-Haas-Straße. Der Verursacher hinterließ Sachschaden von rund 3.000 Euro und flüchtete daraufhin unerkannt. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07131 204060 vom Polizeirevier Heilbronn-Böckingen entgegengenommen.

Bad Rappenau: Verletzte nach Auseinandersetzung

Zwei 43 und 41 Jahre alte Männer wurden bei einer Auseinandersetzung am Donnerstagnachmittag in Bad Rappenau-Fürfeld verletzt. Die beiden befanden sich gegen 15:15 Uhr in der Mörikestraße, als drei 54, 21 und 19 Jahre alte Männer mit einem Fahrzeug anhielten. Sie gingen auf die beiden zu und verletzten diese mit einem Messer. Die beiden 43 und 41 Jahre alten Verletzten wurde mit Rettungswägen ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

Heilbronn: Fußgänger kollidiert mit Motorrad

Lebensgefährliche Verletzungen erlitt ein 85-Jähriger, als er am Donnerstag in Heilbronn die Landesstraße 1111 im Bereich der Stuttgarter Brücke überquerte und mit einem Motorrad kollidierte. Der Mann trat wohl gegen 11:45 Uhr unvermittelt auf die Fahrbahn. Der 39 Jahre alte Fahrer einer Suzuki leitete noch eine Vollbremsung ein, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr vermeiden. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde wie der 85-Jährige mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist unbekannt.

Heilbronn: Unfall mit Streifenwagen

Bei einer Einsatzfahrt kollidierte ein Streifenwagen am Donnerstagabend in Heilbronn mit dem VW Taigo einer 19-Jährigen. Die Streifenwagenbesatzung war gegen 20:45 Uhr aufgrund einer Einsatzfahrt mit Sonder- und Wegerechten auf der Charlottenstraße unterwegs. An der Kreuzung wollte der Fahrer des Streifenwagens geradeaus fahren, als es zur Kollision mit dem von links kommenden VW kam. Die 19-Jährige wollte von der Sontheimer Landwehr nach links in die Charlottenstraße abbiegen. Die Fahrerin des VWs sowie deren 26-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Die ältere der beiden Frauen wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Polizeibeamten im Streifenwagen blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 40.000 Euro.

A81 / Ilsfeld: Lange Sperrung nach Unfall auf A81

Ein 23-Jähriger verlor am Freitagmorgen die Kontrolle über seinen BMW M3 auf der Autobahn 81 zwischen Ilsfeld und Mundelsheim. Der Mann befuhr gegen 4:30 Uhr vermutlich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die linke der drei Fahrspuren, als er kurz vor der Tank- und Rastanlage Wunnenstein die Kontrolle verlor und mit einem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Sattelzug mit Auflieger kollidierte. Anschließend wurde der BMW mit dem Heck in die Mittelschutzplanke geschleudert und kam dann auf der linken Fahrspur zum Stehen. Durch den Aufprall geriet der Pkw in Brand, konnte aber durch Ersthelfer mit Feuerlöschern gelöscht werden. Beide Fahrzeuge waren durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt. Die Autobahn in Richtung Stuttgart musste voll gesperrt werden. Die Sperrung dauert derzeit noch an.

Gegen 7 Uhr ereignete sich kurz nach der Tank- und Rastanlage auf der Gegenfahrspur in Richtung Heilbronn ein Verkehrsunfall, bei dem ein Toyota nach rechts von der Fahrbahn abkam, weiter in den Grünstreifen fuhr und sich anschließend überschlug. Der Pkw blieb auf dem Dach auf der Fahrbahn liegen. Es entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 12.000 Euro. Der 43-jährige Fahrer wurde verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn war bis circa 9 Uhr gesperrt.

Heilbronn: Mehrere Baustellencontainer aufgebrochen

In der Nacht auf Mittwoch brachen Unbekannte mehrere Baustellencontainer in Heilbronn auf und entwendeten diverse Gegenstände. In allen Fällen wurden die Aufbrüche gegen 6:30 Uhr bemerkt. Der oder die Täter öffneten eine niedrige zweistellige Anzahl an Containern in der Alexander-Baumann-Straße, der Ochsenbrunnenstraße und im Bereich der Kreisstraße 9560 unter der Böllinger Bachtalbrücke. Daraus stahlen sie hochwertige Baumaschinen, ein E-Bike und Elektrogeräte. Aus zwei Baggern wurde außerdem Diesel entwendet. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

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