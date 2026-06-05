Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Fußball WM 2026, gemeinsame Pressemitteilung der Stadt und der Polizei Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Stadt und Polizei bereiten sich auf die Fußball-WM vor

Die Stadt und die Polizei Heilbronn bereiten sich intensiv auf die bevorstehende Fußball-Weltmeisterschaft 2026 vor. Stadt und Polizei betonen, dass sie den Fußballfans den nötigen Freiraum für Feierlichkeiten bieten wollen, während sie gleichzeitig die Sicherheit und die Bedürfnisse der Anwohner in den Vordergrund stellen.

Bei den Planungen werden insbesondere die Belange der Anwohner sowie die Entschärfung von gefahrenträchtigen Bereichen berücksichtigt. Vor allem die Bürgerinnen und Bürger in den innerstädtischen Bereichen, wie beispielsweise der Mannheimer und Weinsberger Straße, waren in der Vergangenheit von Fan-Feierlichkeiten übermäßig betroffen.

Um allen Menschen in der Stadt, sowohl den Fans als auch den weniger an Fußball interessierten Personen, eine möglichst unbeschwerte Zeit zu ermöglichen, setzt die Polizei auf gegenseitige Rücksichtnahme, Toleranz und ein gewisses Maß an Verständnis für die Feierlichkeiten. Es wird jedoch Regeln geben, um eine reibungslose und angemessene Durchführung zu gewährleisten. Dies gilt v.a. auch mit Blick auf die Spielzeiten teilweise am frühen Morgen oder inmitten der Nacht.

Die Polizei wird den Fahrzeugverkehr an den Spieltagen entsprechend leiten, um eine sichere und möglichst störungsarme Verkehrsabwicklung zu gewährleisten.

Um die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten, wird die Polizei ihre Einsätze transparent kommunizieren und auf die Vernunft der Teilnehmenden setzen. Die Polizei Heilbronn wird jedoch keine gravierenden Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung dulden und diese konsequent unterbinden und ahnden. Gleiches gilt für Provokationen zwischen verschiedenen Fanlagern. Zudem hält die Polizei an seinem Konzept gegen Autoposer und Raser fest. "Die Null-Toleranz-Strategie gegen Raser macht keine Pause während der Fußball-Weltmeisterschaft", betont Polizeipräsident Frank Spitzmüller.

Außengastronomie: Sonderregelungen für Deutschlandspiele

Die Stadt Heilbronn verweist darauf, dass auch während der WM die Sperrzeiten der Außengastronomie einzuhalten sind. Dabei gibt es eine Sonderregelung für Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Für deren Übertragung darf die Außengastronomie bis zum tatsächlichen Spielende geöffnet bleiben. Ansonsten gilt die gestaffelte Regelung nach Stadtgebieten.

Zone A:

Altstadt, Bahnhofsvorstadt, erweiterte Innenstadt (Allee, Weinsberger Straße, Oststraße und Südstraße)Sperrzeitbeginn um 24 Uhr (Sonntag bis Donnerstag) und 1 Uhr (Freitag und Samstag).

Zone B:

Restliche Kernstadt, Böckingen, Neckargartach, Sontheim Sperrzeitbeginn um 23 Uhr (Sonntag bis Donnerstag) und 24 Uhr (Freitag und Samstag).

Zone C:

Biberach, Horkheim, Frankenbach, Kirchhausen, Klingenberg Sperrzeitbeginn um 22 Uhr (Sonntag bis Donnerstag) und 23 Uhr (Freitag und Samstag).

Für Gaststätten mit bestehenden Sonderregelungen bleiben diese unberührt.

Das Ordnungsamt weist darauf hin, dass trotz verlängerter Öffnungszeiten die geltenden Lärmschutzvorgaben einzuhalten sind. Die Stadt setzt auf ein verantwortungsbewusstes Miteinander von Gastronomie, Gästen und Anwohnerschaft. Kontrollen stellen sicher, dass die Regelungen eingehalten werden und ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Belebung und Rücksichtnahme besteht.

Informationen für die Bevölkerung:

Die Polizei wird die Bevölkerung während der Einsätze über ihren WhatsApp-Kanal über die Maßnahmen informieren. Dies soll dazu beitragen, dass alle Beteiligten über die aktuellen Entwicklungen und Maßnahmen informiert sind und sich entsprechend verhalten können.

https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Außerdem wird die Polizei an bestimmten Einsatztagen Drohnen zur Aufklärung einsetzen, um eine bessere Übersicht über die Situation zu haben.

Zusammenarbeit und Verantwortung:

Die Stadt und die Polizei Heilbronn betonen, dass die Sicherheit und das Wohlbefinden aller Beteiligten an erster Stelle stehen. Dies soll durch die enge Zusammenarbeit aller verantwortlicher Beteiligten in Heilbronn gewährleistet werden.

Oberbürgermeister Harry Mergel: "Ich begrüße das gemeinsam geplante Konzept von Stadt und Polizei Heilbronn. Die Menschen in unserer Stadt sollen feiern und sich freuen, ohne dass wir die Belange der Bewohnerinnen und Bewohner der Innenstadt vernachlässigen. Ich hoffe, dass wir nach der Weltmeisterschaft wieder von einem Sommermärchen sprechen können, bei dem niemand übermäßig belastet wurde."

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