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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Pkw in Brand

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am Dienstagabend ein Pkw bei Höpfingen in Brand. Der 32-jährige Fahrer war gegen 19 Uhr auf der Bundesstraße 27 zwischen Walldürn und Höpfingen unterwegs. Während der Fahrt soll es zu einem Knall gekommen sein und das Fahrzeug fing Feuer. Der Fahrer konnte den VW noch auf einem Feldweg abstellen und diesen verlassen, bevor er ausbrannte. Durch Polizeibeamte und die kurz darauf eintreffende Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 32-Jährige blieb unverletzt. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften vor Ort.

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Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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