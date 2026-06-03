Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadtkreis Heilbronn: Einbruch

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Bargeld aus Gebäude gestohlen

Unbekannte verschafften sich in der Nacht auf Mittwoch Zutritt zu einem Gebäude in Heilbronn und entwendeten Bargeld. Der oder die Täter drangen zwischen 17 Uhr am Dienstag und 7 Uhr am Folgetag in das Haus in der Cäcilienstraße ein und stahlen aus einem Tresor das Geld. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

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