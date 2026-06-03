Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Fahrzeugbrand, Einbrüche, Verletzte nach Unfall

Heilbronn (ots)

Neckarsulm: Einbruch in Einfamilienhaus

Wertgegenstände entwendeten Unbekannte Anfang der Woche in Neckarsulm-Dahenfeld. Der oder die Täter brachen zwischen 8:30 Uhr am Montag und 15:15 Uhr am Dienstag in ein Einfamilienhaus in der Gellmersbacher Straße ein. Im Innern durchsuchten die Unbekannten das Gebäude und entwendeten Uhren und Schmuck. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 104 4444 entgegen.

A81 / Ilsfeld: Sechs Leichtverletzte bei Unfall

Auf der A81 kollidierten am Dienstagabend ein Mercedes Sprinter und ein Vito. Der 24-jährige Fahrer des Vito war gegen 23 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Stuttgart unterwegs. Vor ihm fuhr ein 73-Jähriger mit seinem Sprinter. Als der jüngere den älteren Mercedes-Lenker zwischen den Anschlussstellen Ilsfeld und Mundelsheim überholen wollte, kam es zur Kollision. Die fünf Insassen im Vito sowie der 73-Jährige wurden durch den Unfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von rund 60.000 Euro. Die Fahrbahn konnte gegen 2 Uhr wieder vollständig freigegeben werden.

Heilbronn: Einbruch in Gaststätte

Zwei Spielautomaten hebelte ein Unbekannter in der Nacht auf Mittwoch in Heilbronn auf. Der Täter brach gegen 4 Uhr in eine Gaststätte in der Frankfurter Straße ein und machte sich an den Automaten zu schaffen. Da hierdurch die Nebelanlage auslöste, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Er entwendete Bargeld und hinterließ Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 104 74790 entgegen.

Heilbronn: Straftaten, Ordnungswidrigkeiten und mehr

10 Straftaten, 14 Ordnungswidrigkeiten, mehrere Erkennungsdienstliche Behandlungen und ein Haftbefehl, sind das Ergebnis von Kontrollmaßnahmen am Montag in Heilbronn. Im Zeitraum von 16 bis 22 Uhr kontrollierten die Beamten im Bereich Marktplatz, Sülmerstraße, Kirchhöfle und am Kiliansplatz. Dabei wurde eine Person mit circa 30 Gramm Marihuana angetroffen. Bei einem anderen Mann konnten verbotene Tabletten aufgefunden und sichergestellt werden.. In der Waffenverbotszone wurde eine Person mit einem nicht erlaubten Messer angetroffen, welches daraufhin sichergestellt wurde. Ein Mann gelangt zur Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz und dem Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln. Im Rahmen weiterer Kontrollen konnten kleinere Mengen Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Eine per Haftbefehl gesuchte Person wurde festgenommen. Bei dieser Person konnten weitere circa 45 Gramm Marihuana aufgefunden werden. Zwei Personen konsumierten einen Joint in unmittelbarer Nähe eines Spielplatzes und eine weitere übergab unerlaubt Marihuana. Bei Jugendschutzkontrollen wurden nikotinhaltige Tabakwaren und Vapes polizeirechtlich beschlagnahmt. In allen Fällen wurden Anzeigen gefertigt.

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