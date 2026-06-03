Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Zeugen nach Unfällen gesucht

Main-Tauber-Kreis (ots)

Wertheim: Wie kam es zu den Verletzungen?

In Wertheim wurde am frühen Dienstagmorgen eine schwerverletzte 16-Jährige aufgefunden. Vermutlich hatte das Handy der Jugendlichen gegen 0:30 Uhr nach einem Sturz oder Unfall automatisch den Notruf gewählt. Die Frau wurde daraufhin in der Fischergasse gefunden und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Da bislang unklar ist, wie sich die 16-Jährige ihre schweren Verletzungen zuzog, werden Zeugen gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

Wertheim: Sattelzug kollidiert mit Pkw - Zeugen gesucht

In der Wertheimer Bahnhofstraße stieß am Dienstagmittag ein Sattelzug mit einem wartenden Pkw zusammen. Der 39 Jahre alte Laster-Lenker fuhr gegen 12:15 Uhr auf der Luisenstraße und wollte an der Einmündung zur Bahnhofstraße nach links in diese abbiegen. Vermutlich übersah er dabei den auf der Bahnhofstraße in Richtung Innenstadt fahrenden Mercedes eines 28-Jährigen, woraufhin es im Kreuzungsbereich zur Kollision kam. Der Mercedes wurde durch die Wucht des Aufpralls von der Straße geschoben und stieß mit mehreren Pollern am Fahrbahnrand zusammen bevor er schließlich zum Stillstand kam. Der 28-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Schäden an beiden Fahrzeugen belaufen sich auf schätzungsweise 40.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 09342 91890 entgegengenommen.

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