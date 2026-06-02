Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Verkehrsunfall und Brand

Main-Tauber-Kreis (ots)

Bad Mergentheim: Frontal zusammengestoßen - Zeugen gesucht

Zwei Schwerverletzte und drei Leichtverletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls der sich am Montag auf der Bundesstraße 290 bei Bad Mergentheim ereignet hat. Ein 38 Jahre alter Mann fuhr gegen 18:50 Uhr mit seinem Motorrad auf der B290 in Richtung Unterbalbach. Kurz nach Edelfingen überholte er einen VW einer 28-jährigen Fahrerin, scherte zunächst wieder ein und überholte dann ein weiteres bislang unbekanntes Auto. Hierbei prallte der Motorradfahrer frontal gegen einen entgegenkommenden Skoda eines 75-Jährigen. Durch den Aufprall drehte sich der Skoda und stieß mit dem VW der 28-Jährigen zusammen. Der 38-jährige Motorradfahrer und der 75-jährige VW-Fahrer zogen sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Die 28-jährige Fahrerin sowie der 30-jährige Beifahrer und das knapp zwei Jahre alte Kind im VW zogen sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Gesamtschaden von rund 25.000 Euro. Die B290 war während der Unfallaufnahme bis circa 23 Uhr gesperrt. Zeugen, insbesondere die Insassen des bislang unbekannten Autos, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 09341 60040 beim Verkehrsdienst Tauberbischofsheim zu melden.

Lauda-Königshofen: Auto und Scheune in Brand geraten - 44-Jähriger schwer verletzt

Mutmaßlich bei Arbeiten an einem Pkw kam es am Montag in einer Scheune an der Freiherr-von-Zobel-Straße in Lauda-Königshofen im Stadtteil Messelhausen zu einem Brand. Ein 44-jähriger Mann soll gegen 16:45 Uhr an seinem BMW gearbeitet haben, als dieser plötzlich in Brand geriet und das Feuer sich auf die Scheune ausbreitete. Durch den Brand zog sich der 44-Jährige schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte kümmerten sich um ihn und brachten ihn mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Am BMW und an der Scheune entstand Sachschaden von schätzungsweise 70.000 Euro.

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