Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Unfall und Fahrzeugbrand

Heilbronn (ots)

Bad Rappenau: Hoher Schaden nach Unfall

Ein Audi A1 und ein BMW kollidierten am Montagvormittag in Bad Rappenau. Der 57-jährige Fahrer des BMWs befuhr gegen 11 Uhr die Babstadter Straße in Richtung Landesstraße 549. Der 85 Jahre alte Audi-Fahrer war auf der Kreisstraße 2119 unterwegs und kam im Kreuzungsbereich zur Babstadter Straße verkehrsbedingt zum Stehen. Als er in Richtung Kandelweg weiterfuhr, übersah er wohl den von rechts kommenden BMW und die Fahrzeuge kollidierten. Es entstand Sachschaden von rund 21.000 Euro. Verletzt wurde niemand

Bad Rappenau: Rettungsfahrzeug in Brand

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am Montagvormittag ein Patiententransportfahrzeug in Bad Rappenau in Brand. Der Fahrer war gegen 10:45 Uhr zusammen mit einer Patientin von Bad Mergentheim nach Bad Rappenau unterwegs, als kurz vor der dortigen Reha-Klinik Rauch aus dem Radkasten und dem Motorbereich aufstieg. Der Fahrer stoppte das Fahrzeug und verließ es gemeinsam mit der Patientin. Daraufhin brannte der Frontbereich des Transportfahrzeugs, welches durch die Feuerwehr gelöscht wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

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