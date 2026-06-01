Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Polizeieinsatz wegen Bedrohung

Hohenlohekreis (ots)

Künzelsau-Schnaihof: Mann nach Bedrohung in Gewahrsam

Ein 53-Jähriger musste am Samstagabend nach einer Bedrohung in Gewahrsam genommen werden. Der Mann soll gegen 21:30 Uhr an der Grüngutanlage in Künzelsau-Schnaihof zwei Männer mit einem Luftgewehr bedroht haben. Nachdem Zeugen daraufhin die Polizei informiert hatten, rückten mehrere Streifen aus. Die Polizisten trafen den 53-Jährigen in der Nähe des Grüngutplatzes an, woraufhin der Mann sofort aggressiv reagiert haben soll. Da er den Aufforderungen der Polizei sich auszuweisen und mit den Beamten zu kooperieren keinerlei Folge leistete, sollten ihm Handschließen angelegt werden. Dabei leistete er körperlichen Widerstand und wurde schließlich in polizeilichen Gewahrsam genommen. Der 53-Jährige musste die Nacht auf dem Polizeirevier Künzelsau verbringen. Das Luftgewehr konnte nicht aufgefunden werden.

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