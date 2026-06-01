PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Polizeieinsatz wegen Bedrohung

Hohenlohekreis (ots)

Künzelsau-Schnaihof: Mann nach Bedrohung in Gewahrsam

Ein 53-Jähriger musste am Samstagabend nach einer Bedrohung in Gewahrsam genommen werden. Der Mann soll gegen 21:30 Uhr an der Grüngutanlage in Künzelsau-Schnaihof zwei Männer mit einem Luftgewehr bedroht haben. Nachdem Zeugen daraufhin die Polizei informiert hatten, rückten mehrere Streifen aus. Die Polizisten trafen den 53-Jährigen in der Nähe des Grüngutplatzes an, woraufhin der Mann sofort aggressiv reagiert haben soll. Da er den Aufforderungen der Polizei sich auszuweisen und mit den Beamten zu kooperieren keinerlei Folge leistete, sollten ihm Handschließen angelegt werden. Dabei leistete er körperlichen Widerstand und wurde schließlich in polizeilichen Gewahrsam genommen. Der 53-Jährige musste die Nacht auf dem Polizeirevier Künzelsau verbringen. Das Luftgewehr konnte nicht aufgefunden werden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Alle Meldungen Alle
  • 01.06.2026 – 10:48

    POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Verkehrsunfall

    Main-Tauber-Kreis (ots) - Großrinderfeld: Auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern geraten Ein Leichtverletzter und rund 80.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls der sich am Sonntag auf der Autobahn 81 in Richtung Würzburg ereignet hat. Ein 51 Jahre alter Fahrer eines Mercedes CLS fuhr gegen 10:55 Uhr auf Höhe Großrinderfeld auf dem linken Fahrstreifen, als er, mutmaßlich aufgrund überhöhter ...

    mehr
  • 01.06.2026 – 10:46

    POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfälle

    Neckar-Odenwald-Kreis (ots) - L582/Buchen: Zwei Verletzte nach Unfall Zwei Personen wurden am Freitagnachmittag bei einem Unfall bei Buchen leicht verletzt. Gegen 14:50 Uhr war ein 61-Jähriger mit seinem Alfa Romeo auf der Landesstraße 582 von Bofsheim kommend in Richtung Buchen unterwegs. Zur gleichen Zeit wollte eine 23-Jährige mit ihrem VW Golf, von der Kreisstraße 3903 kommend, die Landesstraße überqueren und in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren