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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Zwei Männer nach körperlicher Auseinandersetzung in Haft

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung in der Heilbronner Oststraße am 28. Mai 2026 (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/6283996) sind nun zwei Männer in Haft. Die unmittelbar nach dem Geschehen eingeleiteten, umfangreichen und akribischen Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn konnten den dringenden Tatverdacht gegen die 18 und 27 Jahre alten Männer wegen versuchten Totschlags erhärten. Daher wurden beide Männer am 29. Mai 2026 einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser erließ die von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragten Haftbefehle wegen versuchten Totschlags und setzte sie in Vollzug. Beide Männer wurden in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Ihre beiden schwer verletzten Kontrahenten werden weiterhin in Krankenhäusern stationär behandelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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