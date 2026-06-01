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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Verkehrsunfall

Main-Tauber-Kreis (ots)

Großrinderfeld: Auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern geraten

Ein Leichtverletzter und rund 80.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls der sich am Sonntag auf der Autobahn 81 in Richtung Würzburg ereignet hat. Ein 51 Jahre alter Fahrer eines Mercedes CLS fuhr gegen 10:55 Uhr auf Höhe Großrinderfeld auf dem linken Fahrstreifen, als er, mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, bei regennasser Fahrbahn ins Schleudern geriet und mit einem rechts neben ihm fahrenden Mercedes GLC eines 48-jährigen Fahrers zusammenstieß. Durch den Zusammenstoß schleuderten die beiden Autos gegen die Schutzplanken und kamen anschließend zum Stehen. Der 48-jährige Fahrer zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme waren kurzzeitig beide Fahrstreifen gesperrt.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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