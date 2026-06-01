Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfälle

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

L582/Buchen: Zwei Verletzte nach Unfall

Zwei Personen wurden am Freitagnachmittag bei einem Unfall bei Buchen leicht verletzt. Gegen 14:50 Uhr war ein 61-Jähriger mit seinem Alfa Romeo auf der Landesstraße 582 von Bofsheim kommend in Richtung Buchen unterwegs. Zur gleichen Zeit wollte eine 23-Jährige mit ihrem VW Golf, von der Kreisstraße 3903 kommend, die Landesstraße überqueren und in die Dorfstraße nach Eberstadt einfahren. Hierbei übersah sie vermutlich den vorfahrtsberechtigten Alfa Romeo, woraufhin es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam.

Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge kamen nach dem Unfall in einem angrenzenden Feld zum Stehen und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

L590/Obrigheim: Mehrere Verletzte nach Unfall - Zeugen gesucht

Vier Personen wurden am Donnerstagmittag bei einem Unfall auf der Landesstraße 590 bei Obrigheim verletzt. Gegen 12:15 Uhr war ein 61-Jähriger mit seinem BMW von Asbach in Richtung Kälbertshausen unterwegs. In einem Kurvenbereich kam ihm nach bisherigen Erkenntnissen ein Schwertransport entgegen, der aufgrund seiner Breite, teilweise die Gegenfahrbahn beanspruchte. Der BMW-Fahrer wich nach rechts aus, geriet in den Grünstreifen und verlor nach einem Gegenlenkmanöver die Kontrolle über sein Fahrzeug. Anschließend kollidierte der BMW mit dem entgegenkommenden Mercedes eines 71-Jährigen. Der BMW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Seine Ehefrau sowie der 16-jährige Sohn, die sich ebenfalls im Fahrzeug befanden, wurden zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Mercedes-Fahrer wurde verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Landesstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten bis etwa 14 Uhr voll gesperrt. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls. Insbesondere werden der Fahrer eines Pick-ups, der sich vor dem BMW befunden haben soll, sowie der Fahrer eines weiteren Pkw, der zwischen dem Schwertransport beziehungsweise dessen Begleitfahrzeug und dem Mercedes gefahren sein soll, gesucht. Auch der Fahrer des Schwertransports und des Begleitfahrzeugs werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegen.

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