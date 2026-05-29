Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Einbruch und Sachbeschädigung

Heilbronn (ots)

Rosenberg: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Unbekannte sind am Donnerstag in ein Einfamilienhaus an der Bergstraße in Rosenberg im Ortsteil Sindolsheim eingebrochen. Die Täter brachen zwischen 15:30 Uhr und 16:10 Uhr ein Fenster auf und stahlen mehrere Werkzeuge. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Mosbach-Diedesheim: In Transporter eingebrochen - Zeugen gesucht

Unbekannte haben am Donnerstag oder Freitag im Herrenweg in Mosbach-Diedesheim einen Fiat Ducato aufgebrochen. Die Täter brachen zwischen Donnerstag, 16:30 Uhr und Freitag, 06:50 Uhr den Transporter gewaltsam auf und stahlen Bargeld. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

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