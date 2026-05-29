Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Einbrüche, Verkehrsunfall

Hohenlohekreis (ots)

Kupferzell/Künzelsau: In Container eingebrochen - Zeugen gesucht

Unbekannte sind am Donnerstag oder Freitag in Container eines Baustellengeländes an der Bundesstraße 19 in Kupferzell, Am Forumsplatz und in der Dieselstraße in Künzelsau eingebrochen. Die Täter verschafften sich zwischen Donnerstag, 17:10 Uhr und Freitag, 06:50 Uhr gewaltsam Zutritt zu den Containern und stahlen Baumaschinen im Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer beim Polizeirevier Künzelsau 07940 9400 zu melden.

Zweiflingen: 25-jähriger Motorradfahrer kommt von Fahrbahn ab

Ein 25 Jahre alter Mann hat sich am Donnerstag bei einem Unfall bei Zweiflingen leichte Verletzungen zugezogen. Der 25-Jährige fuhr gegen 18:20 Uhr mit seinem Motorrad auf der Landesstraße 1050 von Sindringen in Richtung Zweiflingen als er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und stürzte. Rettungskräfte kümmerten sich um den Leichtverletzten und brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Ersten Schätzungen zufolge entstand am Motorrad ein Schaden in Höhe von rund 1500 Euro.

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