Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Streifenwagen beschädigt

Heilbronn (ots)

Mosbach: Streifenwagen zerkratzt - Zeugen gesucht

Eine bisher unbekannte Person zerkratzte am Donnerstag in Mosbach die Motorhaube eines Streifenwagens. Zwischen 14:20 Uhr und 18 Uhr war das Fahrzeug sowohl im Erlenweg auf der Freifläche zwischen den Hausnummer 14, 16 und 18 als auch in der Konrad-Adenauer-Straße auf Höhe der Hausnummer 18 unbeaufsichtigt abgestellt. An einer dieser Örtlichkeiten wurde das Auto beschädigt. Zeugen, die im Tatzeitraum in diesen Bereichen verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell