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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Unfälle

Heilbronn (ots)

Forchtenberg: Zwei Verletzte nach Unfall mit Linienbus

Zwei Personen wurden am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall bei Forchtenberg leicht verletzt. Gegen 15:20 Uhr war ein 23-Jähriger mit seinem Opel auf der Landesstraße 1045 von Weißbach kommend unterwegs und wollte an der Einmündung zur Landesstraße 1048 nach links in Richtung Forchtenberg abbiegen. Hierbei verlor er mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, überfuhr eine Verkehrsinsel und kollidierte mit einem an der Einmündung wartenden Linienbus. Der 23-Jährige sowie sein 50 Jahre alter Beifahrer wurden leicht verletzt und mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Im Linienbus befanden sich nach bisherigen Erkenntnissen 13 Fahrgäste. Verletzt wurde dort niemand. An den Fahrzeugen sowie an der Verkehrsinsel entstand Sachschaden in Höhe von rund 14.000 Euro. Die Landesstraße 1048 musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten etwa eine Stunde gesperrt werden.

Öhringen: Unfall beim Abbiegen

Ein Autofahrer wurde am Mittwochmittag bei einem Unfall in Öhringen leicht verletzt. Gegen 13:45 Uhr wollte der 86-Jährige mit seinem Mercedes von der Rendelstraße nach links in die Haller Straße abbiegen. Hierbei übersah er vermutlich den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Opel einer 71-Jährigen, woraufhin es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Der Mercedes-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. Aufgrund der Unfallaufnahme, der Bergung der Fahrzeuge und der Reinigung der Fahrbahn wegen ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Straße rund zwei Stunden halbseitig gesperrt werden.

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Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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