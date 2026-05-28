Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Einbruch, Unfall zwischen Lkw und Traktor und Trickdiebe unterwegs

Heilbronn (ots)

Haßmersheim: Einbruch in Bergstollen von Zementwerk - Zeugen gesucht

Unbekannte verschafften sich am Mittwochabend gewaltsam Zutritt zu dem Bergstollen eines Zementwerks in Haßmersheim. Kurz nach 22 Uhr löste der Einbruchsalarm in dem Stollen in der Hummelsklinge aus, weshalb die Örtlichkeit umgehend von mehreren Polizeistreifen angefahren wurde. Bei der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass eine Türe des Stollens aufgebrochen worden war. Personen konnten vor Ort nicht mehr festgestellt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Bereich der Hummelsklinge verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Hardheim: Unfall zwischen Lkw und Traktor - Eine Person verletzt

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 70.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Mittwochmorgen bei Hardheim. Gegen 9:30 Uhr befuhr ein 71-Jähriger mit seinem Lkw mit Anhänger die Landesstraße 521 von Hardheim nach Dornberg. Zeitglich war ein 33-Jähriger mit seinem Traktor in gegengesetzter Richtung unterwegs. In einer Rechtskurve musste der Lkw-Fahrer sein Fahrzeug verkehrsbedingt bremsen. Hierbei brach aus bisher unbekannter Ursache die Achse des Anhängers, weshalb dieser auf die Gegenfahrbahn geriet und mit dem entgegenkommenden Traktor kollidierte. Anhänger sowie Traktor waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 33-Jährige wurde leicht verletzt und begab sich selbstständig in ein Krankenhaus. Im Rahmen der Unfallaufnahme und der Räumungsarbeiten musste die Miltenberger Straße zeitweise komplett gesperrt werden.

Haßmersheim: Trickdiebe bestehlen Seniorin - Zeugen gesucht

Am Mittwochnachmittag kam es gegen 15:30 Uhr in der Eichendorffstraße in Haßmersheim zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil einer älteren Frau. Nach bisherigen Erkenntnissen sprachen bisher Unbekannte die 85-Jährige auf offener Straße aus einem weißen Pkw heraus an und verwickelten sie in ein Gespräch. Im weiteren Verlauf zeigten sie der Frau goldfarbenen Schmuck, welcher ihr anschließend teilweise angelegt wurde. Kurz danach entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Erst zuhause bemerkte die Seniorin das Fehlen ihrer eigenen Goldkette. Zwei Ringe sowie eine weitere Kette mit vermutlich geringem Wert wurden von den Tätern zurückgelassen. Bereits gegen 12 Uhr desselben Tages ereignete sich in Heilbronn-Böckingen ein ähnlich gelagerter Trickdiebstahl mit identischem Vorgehen und vergleichbarer Täterbeschreibung. Ein Zusammenhang der Taten wird derzeit geprüft. Die Täter werden wie folgt beschrieben: Fahrer des Pkw: - männlich - dunkler Teint - fein gekleidet mit weißem Hemd und dunklem Jackett

Mitfahrerin auf der Rückbank:

- weiblich - blonde Haare - gepflegtes Erscheinungsbild

Fahrzeug:

- weißer Pkw - Kennzeichen mit dreistelliger Zahlenkombination vor dem Zulassungsstempel - keine Mosbacher Zulassung

Zeugen, die Hinweise zu den beschriebenen Personen oder dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach unter Telefon 06261 8090 zu melden.

Verhaltenstipps der Polizei

Die Polizei rät insbesondere älteren Menschen zu erhöhter Vorsicht bei Kontaktaufnahmen durch unbekannte Personen: - Lassen Sie sich nicht von Fremden auf offener Straße bedrängen oder in Gespräche verwickeln. - Seien Sie misstrauisch, wenn Ihnen Schmuck angelegt oder angeblich geschenkt werden soll. - Prägen Sie sich Fahrzeugmerkmale und Kennzeichen ein. - Verständigen Sie im Verdachtsfall sofort die Polizei über den Notruf 110. - Informieren Sie ältere Angehörige und Bekannte über diese Betrugsmaschen.

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