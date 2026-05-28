Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Versuchter Einbruch, Unfälle, Diebstahl und Flucht vor Polizei

Heilbronn (ots)

Bad Rappenau: Unbekannter auf Balkon - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter versuchte in der Nacht auf Donnerstag in eine Wohnung in Bad Rappenau einzudringen. Gegen 2 Uhr bemerkte die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Amselstraße Geräusche auf ihrem Balkon und sah kurz darauf eine Person, die offenbar versuchte, sich über ein geöffnetes Fenster Zutritt zur Wohnung zu verschaffen. Als die Frau laut auf sich aufmerksam machte, sprang der Unbekannte vom Balkon im Erdgeschoss und flüchtete. Eine Fahndung im Bereich Bad Rappenau verlief ohne Erfolg. Der Unbekannte wird als männlich beschrieben und trug eine dunkle Jacke mit Kapuze. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07264 95900 beim Polizeiposten Bad Rappenau zu melden.

Neckarwestheim: Zwei Personen bei Unfall verletzt

Zwei Personen wurden am Mittwochabend bei einem Unfall in Neckarwestheim verletzt. Gegen 19:45 Uhr war ein 59-Jähriger mit seinem Renault in der Panoramastraße in Richtung Ortsausgang unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 1 befanden sich zwei Personen am Fahrbahnrand zwischen geparkten Anhängern und trugen gemeinsam ein Gerüstgestänge. Ein Teil des Gestänges ragte hierbei auf die Fahrbahn. Der Renault-Fahrer fuhr über die Stange, wodurch die 57-jährige Trägerin zwischen der Stange und einem Anhänger eingeklemmt und leicht verletzt wurde. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Auch ihr 68- jähriger Helfer wurde leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung des Autofahrers. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von rund 1,3 Promille. Der Mann musste die Beamten zur Blutentnahme begleiten.

Weinsberg: Motorradfahrer flüchtet vor Polizei - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem ein bislang unbekannter Motorradfahrer am Mittwochabend bei Weinsberg vor einer Polizeikontrolle flüchtete. Gegen 17:50 Uhr kam einer Motorradstreife der Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg auf der Landesstraße 1036 auf Höhe der Einfahrt zum Klinikum am Weissenhof ein Kraftrad entgegen, an dem lediglich ein schwarzes Versicherungskennzeichen angebracht war. Als der Fahrer die Polizeimotorräder erkannte, beschleunigte er stark und flüchtete. Die Fahrt führte auf der L 1036 von der Abzweigung Kreisstraße 2126 in Richtung Eberstadt bis zur Autobahnunterführung in Richtung Grantschen. Dabei kam es nach bisherigen Erkenntnissen zu mehreren gefährlichen Situationen und Beinahe-Unfällen mit dem Gegenverkehr. Anschließend fuhr der Unbekannte über Feldwege und durch Weinberge in Richtung Grantschen davon. Hierbei sollen auch Radfahrer und Fußgänger gefährdet worden sein. Bei dem Kraftrad soll es sich um eine ältere weiß-rote Husqvarna, vermutlich Modell 510 SMR, handeln. Auf der Tankverkleidung stand in roten Buchstaben "Husqvarna". Der Fahrer trug Freizeitkleidung sowie einen weiß-roten Crosshelm mit Crossbrille. Zeugen, die Hinweise zu dem Motorrad oder dem Fahrer geben können oder durch dessen Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 5130 beim Verkehrsdienst Weinsberg zu melden.

Bad Rappenau-Bonfeld: Kühlauflieger gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten in der Nacht auf Mittwoch einen Kühlauflieger in Bad Rappenau-Bonfeld. Zwischen Dienstag, 23:55 Uhr, und Mittwoch, 0:35 Uhr, wurde der Auflieger vom Gelände einer Lkw-Waschanlage im Buchäckerring gestohlen. Am Kühlauflieger ist seitlich eine Aufschrift mit einem roten "H" und blauen Sternen aufgebracht. Beladen war er mit mehreren leeren Europaletten. Anschließend wurde der Anhänger kurzzeitig nach Öhringen verbracht wo sich dann die Spur verliert. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Bereich des Buchäckerrings in Bonfeld oder im Bereich Schwöllbronner Weg in Öhringen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07264 95900 beim Polizeiposten Bad Rappenau zu melden.

Ilsfeld: Schwerer Unfall nach Rotlichtverstoß

Eine 24-Jährige wurde am Mittwochabend bei einem Unfall in Ilsfeld schwer verletzt. Gegen 19:15 Uhr war ein VW-Fahrer auf der Landesstraße 1100 aus Richtung Beilstein kommend in Richtung Ilsfeld unterwegs. An der Kreuzung zur Porschestraße wollte der 21-Jährige nach links abbiegen, obwohl die Ampel für Linksabbieger Rot zeigte. Dabei kollidierte sein Fahrzeug mit dem entgegenkommenden Opel der Frau, die aus Richtung Ilsfeld in Richtung Beilstein fuhr. Die Autofahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 18-jährige Beifahrer im VW wurde leicht verletzt. An beiden Pkw entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Ilsfeld war wegen auslaufender Betriebsstoffe, zur Absicherung der Unfallstelle und zum Abklemmen der Fahrzeugbatterien ebenfalls im Einsatz.

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