PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Unfall

Heilbronn (ots)

A6/Neuenstein: Unfall mit drei Lkw - ein Verletzter

Ein Lkw-Fahrer wurde am Mittwochnachmittag bei einem Unfall auf der Autobahn 6 zwischen Kupferzell und Neuenstein verletzt. Gegen 14:15 Uhr war der 23-Jährige mit seinem Lkw in Fahrtrichtung Heilbronn unterwegs, als er auf dem rechten Fahrstreifen nahezu ungebremst auf einen vorausfahrenden Lkw auffuhr, der aufgrund stockenden Verkehrs mit geringer Geschwindigkeit fuhr. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte der Fahrer noch, nach links auszuweichen, und streifte dabei den Sattelauflieger. Anschließend fuhr er links an diesem vorbei und kollidierte mit einem weiteren Lkw, der sich ebenfalls auf dem rechten Fahrstreifen befand.

Der 23-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten mussten zeitweise alle drei Fahrstreifen gesperrt werden. Der Verkehr konnte später auf dem linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Die Bergungsarbeiten dauerten bis 23:15 Uhr an. Die Höhe des entstandenen Sachschadens am Sattelzug des Unfallverursachers beläuft sich auf ca. 140.000 Euro. Am Sattelzug, auf den der Unfallverursacher als erstes auffuhr, ist ein Sachschaden in Höhe von ca. 35.000 Euro entstanden. Schließlich ist auch am dritten beteiligten Sattelzug ein Schaden in Höhe von 5.000 Euro zu verzeichnen.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: 07131 104-3333
E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Alle Meldungen Alle
  • 27.05.2026 – 16:42

    POL-HN: Stadtkreis Heilbronn: 60-Jähriger in Gewahrsam genommen

    Stadtkreis Heilbronn (ots) - Heilbronn: 60-Jähriger in Gewahrsam genommen Polizeibeamte haben am Mittwoch einen 60 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der auf dem Marktplatz in Heilbronn herumgeschrien und mit einem Messer hantiert haben soll. Zeugen meldeten gegen 13.30 Uhr den Vorfall der Polizei. Die Videoschutzbeobachter des Polizeipräsidiums Heilbronn beobachteten zeitgleich das Geschehen. Die unmittelbar ...

    mehr
  • 27.05.2026 – 13:07

    POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Fußgängerin bei Unfall verletzt

    Neckar-Odenwald-Kreis (ots) - Mosbach: 39-Jährige von Auto erfasst und schwerverletzt Eine 39 Jahre alte Frau ist am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in der Pfalzgraf-Otto-Straße in Mosbach schwer verletzt worden. Die Frau war gegen 08:10 Uhr auf dem Gehweg auf Höhe eines Einkaufszentrums unterwegs, als sie von einem Toyota einer 66-Jährigen, welche gerade aus einem Grundstück in die Pfalzgraf-Otto-Straße einfahren ...

    mehr
  • 27.05.2026 – 12:39

    POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfall, Unfallflucht und Brand

    Main-Tauber-Kreis (ots) - Wertheim: Elfjähriger Radfahrer bei Unfall schwer verletzt Ein elfjähriger Radfahrer wurde bei einem Unfall am Dienstagabend bei Wertheim schwer verletzt. Der Junge wollte gegen 17:55 Uhr von einem Feldweg kommend die Landesstraße 2310 zwischen Urphar und Bettingen auf Höhe der Kläranlage überqueren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem VW Golf eines 26-Jährigen, der auf der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren