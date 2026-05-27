Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Unfall

Heilbronn (ots)

A6/Neuenstein: Unfall mit drei Lkw - ein Verletzter

Ein Lkw-Fahrer wurde am Mittwochnachmittag bei einem Unfall auf der Autobahn 6 zwischen Kupferzell und Neuenstein verletzt. Gegen 14:15 Uhr war der 23-Jährige mit seinem Lkw in Fahrtrichtung Heilbronn unterwegs, als er auf dem rechten Fahrstreifen nahezu ungebremst auf einen vorausfahrenden Lkw auffuhr, der aufgrund stockenden Verkehrs mit geringer Geschwindigkeit fuhr. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte der Fahrer noch, nach links auszuweichen, und streifte dabei den Sattelauflieger. Anschließend fuhr er links an diesem vorbei und kollidierte mit einem weiteren Lkw, der sich ebenfalls auf dem rechten Fahrstreifen befand.

Der 23-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten mussten zeitweise alle drei Fahrstreifen gesperrt werden. Der Verkehr konnte später auf dem linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Die Bergungsarbeiten dauerten bis 23:15 Uhr an. Die Höhe des entstandenen Sachschadens am Sattelzug des Unfallverursachers beläuft sich auf ca. 140.000 Euro. Am Sattelzug, auf den der Unfallverursacher als erstes auffuhr, ist ein Sachschaden in Höhe von ca. 35.000 Euro entstanden. Schließlich ist auch am dritten beteiligten Sattelzug ein Schaden in Höhe von 5.000 Euro zu verzeichnen.

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