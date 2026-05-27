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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfall, Unfallflucht und Brand

Main-Tauber-Kreis (ots)

Wertheim: Elfjähriger Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein elfjähriger Radfahrer wurde bei einem Unfall am Dienstagabend bei Wertheim schwer verletzt. Der Junge wollte gegen 17:55 Uhr von einem Feldweg kommend die Landesstraße 2310 zwischen Urphar und Bettingen auf Höhe der Kläranlage überqueren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem VW Golf eines 26-Jährigen, der auf der Landesstraße unterwegs war. Der Junge stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Während der Unfallaufnahme und der Landung des Rettungshubschraubers war die L2310 voll gesperrt. Am Pkw und am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro.

Tauberbischofsheim-Distelhausen: Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro entstand bei einer Unfallflucht am Freitagabend in Distelhausen. Zwischen 18:30 Uhr und 20 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person vermutlich beim Einparken auf einem Parkplatz im Bereich der Grünsfelder Straße und Torgartenstraße einen geparkten Toyota Yaris am Heck. Anschließend entfernte sich der oder die Unbekannte von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum Verursacherfahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Tauberbischofsheim: Küche nach Brand zerstört

Bei einem Brand in Tauberbischofsheim entstand am Dienstagmittag hoher Sachschaden. Gegen 12:30 Uhr kam es in einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Wiesenbach" zu einem Feuer. Nach bisherigen Erkenntnissen war zuvor Essen in einem Topf mit heißem Öl zubereitet worden. Im weiteren Verlauf soll es zunächst zu einer Rauchentwicklung und dann zum Brand des Öls gekommen sein. Alle Personen konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Die Küche wurde durch das Feuer zerstört, das Obergeschoss ist aufgrund der starken Rauchentwicklung zunächst nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 200.000 Euro geschätzt.

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Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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