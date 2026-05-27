Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Pkw überschlagen, Container aufgebrochen und Polizisten bei Unfall verletzt

Heilbronn (ots)

Neudenau: Von Straße abgekommen und überschlagen

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 34.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Dienstagnachmittag in Neudenau. Kurz vor 15 Uhr war ein 56-Jähriger mit seinem BMW auf der Heilbronner Straße, aus Richtung Kreßbach kommend in Fahrtrichtung der Landesstraße 1096, unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 23 kam der Mann aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab. Hier touchierte der BMW zunächst einen kleinen Metallzaun und kollidierte anschließend mit einer Grundstücksmauer. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Pkw. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Sein Auto musste abgeschleppt werden.

Neckarsulm: Baucontainer aufgebrochen - Zeugen gesucht

Unbekannte brachen am vergangenen Wochenende mehrere Baucontainer in Neckarsulm auf. Zwischen Freitag, 16 Uhr, und Dienstagmorgen, 8 Uhr, verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt zu den Containern auf der Baustelle an der Kreisstraße 2000, zwischen Felix-Wankel-Straße und der Bergrat-Bilfinger-Straße. Anschließend wurden mehrere Akkuladegeräte der Marke "Hilti" entwendet. Die Höhe des entstandenen Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib des Diebesguts machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07136 98030 an den Polizeiposten Bad Friedrichshall.

Kirchardt: Polizisten bei Unfall verletzt

Am Dienstagabend wurden bei einem Unfall bei Kirchardt zwei Polizisten leicht verletzt. Kurz nach 20 Uhr waren die Einsatzkräfte unter der Nutzung von Sonder- und Wegerechten auf der Bundesstraße 39, von Kirchardt kommend in Richtung Fürfeld, unterwegs. Vor dem Streifenwagen fuhren ein 63-Jähriger in seiner Corvette sowie dahinter ein 18-Jähriger in seinem BMW. Der Corvette-Fahrer nahm das Blaulicht im Rückspiegel wahr, verlangsamte daraufhin sein Fahrzeug und lenkte es so weit wie möglich nach rechts um ein Überholen zu ermöglichen. Der Nachfolgende BMW-Fahrer bemerkte das sich nähernde Einsatzfahrzeug zunächst nicht, blinkte links und setzte zum Überholen der Corvette an. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Streifenwagen bereits unmittelbar hinter dem BMW, weshalb trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden konnte. Beide Polizisten wurden bei dem Unfall leicht verletzt und konnten ihren Dienst nicht weiter verrichten. Der BMW-Fahrer sowie dessen Beifahrerin blieben unverletzt. Der Sachschaden wird auf circa 23.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Polizei Heilbronn ist übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell