POL-DU: Folgemeldung zur Öffentlichkeitsfahndung: Mutter mit Säugling angetroffen
Duisburg (ots)
Der seit Dienstagnacht (19. Mai) vermisste Säugling und seine Mutter wurden am heutigen Abend in Ungarn angetroffen. Das Baby wird derzeit medizinisch versorgt und ist den Umständen entsprechend wohlauf.
Die Duisburger Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Unterstützung. Es wird nachberichtet.
Unsere bisherigen Pressemitteilungen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/6278072 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/6277748
Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:
Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw
außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800
Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell