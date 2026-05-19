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Polizei Duisburg

POL-DU: Folgemeldung zur Öffentlichkeitsfahndung: Mutter mit Säugling angetroffen

Duisburg (ots)

Der seit Dienstagnacht (19. Mai) vermisste Säugling und seine Mutter wurden am heutigen Abend in Ungarn angetroffen. Das Baby wird derzeit medizinisch versorgt und ist den Umständen entsprechend wohlauf.

Die Duisburger Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Unterstützung. Es wird nachberichtet.

Unsere bisherigen Pressemitteilungen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/6278072 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/6277748

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Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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