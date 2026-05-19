Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Streit um Rucksack eskaliert

Duisburg (ots)

Polizisten bestreiften am Freitagmorgen (15. Mai, 8:40 Uhr) den Bereich des Kantparks an der Claubergstraße/Friedrich-Wilhelm-Straße und stießen auf einen 42-Jährigen mit blutiger Kopfplatzwunde.

Er schilderte den Beamten, dass er mit einem 37-Jährigen Streit wegen eines Rucksackes gehabt habe und der 37-Jährige ihm mit einem Gegenstand gegen den Kopf geschlagen und die Flucht ergriffen habe.

Der Handel mit Betäubungsmitteln soll zuvor eine Rolle gespielt haben. Rettungskräfte versorgten den 42-Jährigen ambulant vor Ort. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Duisburg entnahm ein Arzt dem Mann auf der Polizeiwache eine Blutprobe.

Einsatzkräfte stießen in der Nacht zu Samstag (16. Mai, 2 Uhr) im Bereich der Königstraße auf den zuvor flüchtigen 37-Jährigen und nahmen ihn vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg erließ ein Richter beim Amtsgericht Duisburg einen entsprechenden Untersuchungshaftbefehl. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern durch das Kriminalkommissariat 13 weiterhin an.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell